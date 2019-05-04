В Алжирі люди влаштували нову акцію протесту проти правлячої еліти

Величезний натовп протестуючих з національними прапорами і з написами на плакатах “Йди!” зібралася у п’ятницю у головного столичного відділення пошти, продовжуючи вимагати відсторонення від влади всієї правлячої еліти Алжиру.

Подібні маніфестації в країні тривають вже більше двох місяців. На початку квітня 82-річний алжирський президент Абдельазіз Бутефліка, який керував країною протягом 20 років, оголосив про відхід у відставку і відмовився від участі в майбутніх президентських виборах. Однак для маніфестантів цього недостатньо.

Вони вимагають відставки тимчасово виконуючого обов’язки президента – Абделя Бенсалаха, прем’єр-міністра – Нуреддіна Бедуи, а також заступника міністра оборони – Ахмеда Гаида Салаха. Протестувальники нагадують, що налаштовані серйозно і обіцяють продовжити акції протесту навіть під час священного місяця Рамадан.

Протестують не тільки в алжирській столиці, як повідомляє місцевого інформаційного сайту, антиурядові акції пройшли ще в 15 регіонах країни. Президентські вибори в Алжирі повинні відбутися 4 липня, але маніфестанти закликають їх бойкотувати. Нагадаємо, в Алжирі вже проходили масові протести проти висунення Абдельазіза Бутефліки на новий президентський термін.

Через деякий час Бутефліка подав у відставку. Тим часом в Алжирі тривали нові акції протесту. Тепер люди хочуть відходу від влади всіх представників режиму, який беззмінно правив країною два десятиліття.