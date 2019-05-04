В одному зі столичних районів грабіжники під час спроби втечі наїхали на поліцейського

У Деснянському районі Києва співробітники карного розшуку помітили двох підозрілих чоловіків, які несли сумки з речами, постійно озираючись. При спробі зупинити їх для перевірки, обидва хлопці кинулися до припаркованої поруч машині.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва. Як тільки всі злочинці опинилися в салоні, автомобіль Renault зірвався з місця, збивши поліцейського. Оскільки на вимоги зупинитися зловмисники не відреагували, копи відкрили вогонь по іномарці. В результаті рух автомобіля вдалося блокувати. Всю злочинну трійцю також вдалося затримати.

Ними виявилися місцеві жителі 1984, 1987 та 1992 років народження, які раніше вже притягувалися до відповідальності за скоєння майнових злочинів. В ході огляду салону Renault правоохоронці виявили гроші, ювелірні вироби та техніку. Пізніше поліцейські встановили, що ці речі злочинці викрали з квартири, двері в яку вони зламали.

Наразі перевіряється причетність всієї трійці до схожих злочинів. Зараз же зловмисникам пред’явили звинувачення за частиною 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, а також за статтею 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) КК України.

Ці статті передбачають покарання у вигляді п’яти років позбавлення чи обмеження волі за статтею 185 та від дев’яти до 15 років або довічне ув’язнення за злочин, передбачений статтею 348.