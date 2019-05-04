За чотири місяці Нацполіція розпочала 63 провадження за злочинами проти журналістів: 52 з них закрили

За 4 місяці 2019 року Нацполіція розпочала 63 провадження за злочинами проти журналістів. За результатами розслідування до суду направлено 6 обвинувальних актів. Щодо 52 кримінальних проваджень ухвалили рішення про закриття.

Так, за ст. 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) правоохоронці зареєстрували 46 злочинів, за ст. 345-1 КК України (Погроза або насильство щодо журналіста) – 12, за ст. 347-1 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста) – 4, за ст. 348-1 КК України (Посягання на життя журналіста) – 1. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

За результатами розслідування до суду направили обвинувальні акти у 6 кримінальних провадженнях за 8 правопорушеннями: за ст. 171 КК України – 4, за ст. 345-1 КК України – 2, за ст. 347-1 КК України – 2.

При цьому у 52 кримінальних провадженнях ухвалили рішення про закриття. З них 48 за ст. 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), 4- за ст. 345-1 КК України ((Погроза або насильство щодо журналіста).

Упродовж 2018 року слідчі Національної поліції розпочали досудове розслідування у 258 кримінальних провадженнях за злочинами, пов’язаними з перешкоджанням журналістські діяльності.

Нагадуємо, що Україна опустилася на одну сходинку нижче у рейтингу свободи ЗМІ у порівнянні з минулим роком.