США погрожують Ірану новими санкціями

Висунуто вимогу.



США висунули Ірану ряд вимог, за невиконання яких Вашингтон пригрозив ввести нові санкції, повідомляє Держдепартамент у п’ятницю, 3 травня.

Так, влада США заявили про готовність застосувати санкції в разі розширення АЕС в Бушері та вивезення збагаченого урану з Ірану в обмін на уранову руду.

У Вашингтоні також зажадали від Тегерана відзвітувати перед Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) про “минулого військової атомній програмі”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив в травні минулого року про рішення вийти зі Спільного всеосяжного плану дій з врегулювання іранської ядерної проблеми і відновлення дії односторонніх санкцій щодо Ірану. 5 листопада 2018 року набрали чинності нові санкції США проти Ірану.

А в кінці березня США розширили санкційний список проти Ірану, внісши в нього дев’ять фізичних осіб та 14 організацій, які підозрюються в причетності до терористичної діяльності і іранської ядерної програми.