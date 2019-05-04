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У декількох містах окупованій частині Луганщини зник мобільний зв’язок

04.05.2019

На окупованій території Луганської області зник мобільний зв’язок. Жителі ряду великих міст скаржаться, що перестав функціонувати мобільний оператор Vodafone.

Про відсутність зв’язку заявили жителі Брянки, а також у розташованих поруч Кіровську, Первомайську та Стаханові.

У окупантів виправдовуються, що в районі Брянки з невідомих причин пошкоджена лінія оптоволоконного зв’язку. Коли розпочнеться ремонт і скільки часу може зайняти роботи, поки не відомо.

Нагадаємо, 26 квітня на проблеми з роботою оператора Vodafone скаржилися в окупованому Донецьку і околицях. Тоді причиною непрацюючої зв’язку назвали пошкодження кабелю в Макіївці. Пошкодження усунули.

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