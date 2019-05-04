США звинуватили Росію у вторгненні до Венесуели

Сполучені Штати звинувачують Росію у вторгненні до Венесуели. Відповідну заяву зробив американський держсекретар Майкл Помпео в ефірі радіошоу коментатора Бена Шапіро, передає DW.

“Кубинці вторглися (до Венесуели. – ред.) деякий час назад, росіяни тепер пішли цьому прикладу”, – стверджує глава американського зовнішньополітичного відомства.

За його оцінками, чисельність кубинців в апараті безпеки глави країни Ніколаса Мадуро “обчислюється тисячами”. Саме кубинські військовослужбовці охороняють Мадуро “в його укритті”, переконаний Помпео. Він також вважає, що рахунок росіян в структурах безпеки “йде на сотні, якщо не більше”.

У Вашингтоні впевнені, що Гавана і Москва переслідують в регіоні свої економічні інтереси. Так, Венесуела протягом тривалого часу здійснювала поставки на Кубу нафти за істотно заниженими цінами, додав Майкл Помпео. У той же час держсекретар США упевнений, що “у венесуельського народу з’явиться можливість позбутися від кубинців, від росіян і відновити демократію”.

Глава американського зовнішньополітичного відомства також нагадав про позицію американського президента Дональда Трампа, який відзначав, що не виключає військового втручання в якості одного з варіантів дій.

Даний сценарій може бути реалізований, якщо США не зможуть домогтися врегулювання з застосуванням “дипломатичних і політичних інструментів”, підкреслив Помпео.