На Оболоні легковий автомобіль заїхав у підземний перехід

3 травня на Оболоні водій автомобіля Opel заїхав у підземний пішохідний перехід. Про це повідомляє «Київ. Оперативний» на сторінці Facеbook.

На столичній Оболоні з невідомих причин легковий автомобіль Opel влучив у підземний перехід. Очевидні події викликали поліцію, яка затримала горе-водія.

Як пояснив винуватець події: «Їхав на «Мінську», вирішив скоротити». На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав, у тому числі й автомобіль.

На відео видно, що водій поводиться не зовсім адекватно, але не чинить опір поліції. На вулиці біля підземки і в самому переході зібралися люди, охочі подивитися на «незвичайну» ситуацію.