Викиди парникових газів повністю припинять до 2050: стратегія Британії

Комітет по змінах клімату (Committee on Climate Change) заявивши, що викиди парникових газів у Британії впадуть до нуля в найближчі 30 років. Такі зміни офіційні радники уряду назвали необхідними і, що важливо, реальними. Тім не менше, масштаби перетворень, потрібних для досягнення мети, величезні. Це призведе до революції в усіх аспектах побуту: від того, як люди дістаються на роботу, до того, які продукти харчування купують.

Автомобілі



До середини століття бензинові та дизельні авто стануть далеким спогадом. В ідеалі, ще до 2030 вони повинні бути повністю заборонені на користь електрокарів, однак, більш реалістичним строком відмови вважається 2040 рік. Загалом швидкість переходу залежить від попиту: чим більше він буде, тим дешевшими ставатимуть електромобілі. Авто будуть потребувати великої кількості електроенергії, тому її виробництво повинне збільшитися в чотири рази за рахунок відновлюваних джерел.

Будинки

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Будинки, які опалюються природних газом, також повинні зникнути. У Комітеті зі змін клімату заявили, що з 2025 року не можна буде підключити новий будинок до газової мережі. Розповсюдженим явищем стані електрифіковане опалення, а природний газ зможе замінити водень, якщо його вдасться виробляти в достатніх масштабах.

Їжа

Виробництво м’ясо-молочних продуктів у великій мірі несе відповідальність за викиди парникових газів, альо Комітет передбачає скорочення споживання телятини, баранини, свинини і молочних продуктів тільки на 20% до 2050 року.

Дослідники считают, що населення не підтримає скорочень більшого масштабу, але зазначають: чим більше людей перейдуть на рослинну дієту, тім легше буде досягти мети зі скорочення викидів.

Ландшафт

Ландшафт Британії також значно зміниться. П’ятдесят п’ята частина всіх сільськогосподарських угідь буде відведена під висадження дерев і вирощування біопаливних культур. Це важливо, адже деякі галузі, як від

авіація та скотарство, все ще будуть спричиняти викиди парникових газів у 2050. Тому, потрібно нейтралізувати їх негативний вплив шляхом видалення вуглецю з повітря.

Найпростіше рішення – дерева. До 2050 року потрібно висаджувати більш ніж 107 гектарів нових лісів шкірного дня, а це 1,5 мільярда дерев загалом. Нові ліси також допоможуть запобігти величезним втратам дикої природи Британії.

Літаки

Тема польотів також включена в стратегію нульових викидів Комітету. Можливо навіть обмежене розширення авіації за умови, що авіакомпанії скоротять кількість викидів за рейс. Цього можна досягти шляхом використання електричних літаків у польотах на короткі відстані.

Вуглець

Діяльність в Північному морі повинна звестися від накачування вуглецю в нафту та газ до його збору і захоронення. Виловлювання і захоронення СО2 необхідні для досягнення нульових викидів. Тім не менше, уряд відхилив запропонований Комітетом зі змін клімату план, що передбачав необхідність

інвестицій на мільярд фунтів стерлінгів. Альтернативна стратегія так і не була запропонована.

Описані вище зміни забезпечать британців новими видами робочих місць, зокрема, у галузі відновлюваної вітроенергетики. Крім того, нововведення покращать здоров’я нації, адже рівень забруднення повітря буде знижуватися внаслідок припинення спалювання викопного палива. Збільшення кількості велосипедних прогулянок і скорочення споживання м яса також позитивно вплинуть на здоров’я людей.

Якщо весь світ зможе припинити викиди СО2 таким чином, глобальне потепління вдасться зупинити на рівні, значно нижчому за 2 градуси. Повеней, штормів та інших природних катастроф стані набагато менше.

За матеріалами The Guardian.