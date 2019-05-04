Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зеленський зустрівся з Парубієм з-за інавгурації: терміново скликані голови фракцій

04.05.2019

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Верховної ради Андрієм Пурубием, під час якої обговорили можливу дату інавгурації глави держави.

Розмова тривала близько 40 хвилин. Про це пише «Деловая столица» з посиланням на інформовані джерела. Після цього Парубій розіслав листи керівникам парламентських фракцій з проханням зустрітися 4 травня о 15:00.

На цій зустрічі вони повинні остаточно узгодити дату інавгурації нового глави держави.

За інформацією ЗМІ, на зустріч з главами фракцій може прийти і сам Зеленський. В його команді пропонують провести інавгурацію до 27 травня.

Читайте також:   У Порошенка змінили скандальні білборди
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *