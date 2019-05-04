Нардеп зробив Зеленському скандальне пропозиція по Донбасу

Позафракційний народний депутат Євген Мураєв записав відеозвернення до переможцю президентських перегонів в Україні Володимиру Зеленському і закликав його почати прямі переговори з представниками терористичних «Л/ДНР».

«Ви можете і повинні говорити з Донбасом — з нашими громадянами, з усіма сторонами конфлікту. І це залежить від вас. Володимир Олександрович, вам повірила вся країна, повірила, що темні часи позаду. Пам’ятайте: набагато легше погасити світло всередині, ніж розсіяти темряву навколо. Хотіли в історію — дій…ті», — сказав він, імітуючи звернення Зеленського до главу держави Петра Порошенка зі стадіону перед дебатами.

Мураєв стверджує, що позиція новоспеченого політика про вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту в Донбасі може призвести до руйнування країни.

«На жаль, у вашій стратегії дуже багато недоказаних, взаємовиключних і темних місць. ваша позиція щодо вирішення конфлікту на сході нашої країни — це точна калька з того, що пропонував нам Порошенко протягом останніх п’яти років, а це означає: продовження війни, руйнування нашої країни, і це шлях в нікуди», — сказав нардеп.