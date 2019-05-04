Гнучка гречана дієта позбавить від 5 кг за тиждень

Для гречаної дієти готується не варена, а распаренная крупа: цей спосіб дозволяє зберегти всі корисні вітаміни, мінерали та макроелементи.
Як запарити гречку: 1 стакан крупи помісти в термос, залий трьома склянками крутого окропу і залиш на ніч. Зайву воду злий. Твій денний раціон готовий.
Оптимальна тривалість гречаної дієти – 7 днів. За більш короткий термін організм не встигне скинути потрібну кількість калорій, а більше тривале сидіння на гречаної монодієти як мінімум викличе на все життя відраза до цієї чудової крупі.
Запам’ятай:
Щоб усунути незбалансованість, обов’язково додай до гречки кефір і на вибір 1 фрукт.
У будь-яких кількостях можна пити зелений чай або кава без цукру і чисту воду без газу.
Гречку можна їсти скільки завгодно, але тільки без солі, цукру, спецій і масла.
Якщо перед відходом до сну ти відчуваєш нестерпний голод, можеш випити склянку кефіру або з’їсти який-небудь фрукт (в невеликій кількості) Так само для додаткового результату потрібно кожен день проходити 10000 кроків.
Переваги гречки, а значить і гречаної дієти:
Гречка нормалізує кров’яний тиск.
Зберігає красу нігтів, фортеця волосся.
Надає тонус шкірі.
Знижує ризик захворювання недокрів’ям.
Уповільнює старіння клітин.
Зміцнює кісткову тканину.
Бореться з запаленням, захищає організм від вірусів.
Бере участь у травленні, сприяє загоєнню ран.
Зміцнює зуби, нормалізує обмін речовин і вироблення глюкози.
Виводить шкідливі речовини з організму, покращує самопочуття при алергічної реакції.
Відповідає за нормальну вироблення тепла організмом.
Результат тобі сподобається! Гречана дієта дозволяє досягти чудових результатів – всього за один тиждень ти можеш схуднути до 5 кг.
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