Гнучка гречана дієта позбавить від 5 кг за тиждень

Для гречаної дієти готується не варена, а распаренная крупа: цей спосіб дозволяє зберегти всі корисні вітаміни, мінерали та макроелементи.

Як запарити гречку: 1 стакан крупи помісти в термос, залий трьома склянками крутого окропу і залиш на ніч. Зайву воду злий. Твій денний раціон готовий.

Оптимальна тривалість гречаної дієти – 7 днів. За більш короткий термін організм не встигне скинути потрібну кількість калорій, а більше тривале сидіння на гречаної монодієти як мінімум викличе на все життя відраза до цієї чудової крупі.

Запам’ятай:

Щоб усунути незбалансованість, обов’язково додай до гречки кефір і на вибір 1 фрукт.

У будь-яких кількостях можна пити зелений чай або кава без цукру і чисту воду без газу.

Гречку можна їсти скільки завгодно, але тільки без солі, цукру, спецій і масла.

Якщо перед відходом до сну ти відчуваєш нестерпний голод, можеш випити склянку кефіру або з’їсти який-небудь фрукт (в невеликій кількості) Так само для додаткового результату потрібно кожен день проходити 10000 кроків.

Переваги гречки, а значить і гречаної дієти:

Гречка нормалізує кров’яний тиск.

Зберігає красу нігтів, фортеця волосся.

Надає тонус шкірі.

Знижує ризик захворювання недокрів’ям.

Уповільнює старіння клітин.

Зміцнює кісткову тканину.

Бореться з запаленням, захищає організм від вірусів.

Бере участь у травленні, сприяє загоєнню ран.

Зміцнює зуби, нормалізує обмін речовин і вироблення глюкози.

Виводить шкідливі речовини з організму, покращує самопочуття при алергічної реакції.

Відповідає за нормальну вироблення тепла організмом.

Результат тобі сподобається! Гречана дієта дозволяє досягти чудових результатів – всього за один тиждень ти можеш схуднути до 5 кг.

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