У США мільярдер виділив $30 мільйонів на вивчення безпритульності

Вчені запустять масштабну аналітичну програму



Американський мільярдер і головний директор цифровий компанії Salesforce (CRM) Марк Беніофф разом зі своєю дружиною Лінн пожертвував на дослідження бездомності $30 млн. На ці гроші Каліфорнійський університет в Сан-Франциско запустив нову дослідницьку ініціативу під назвою UCSF Benioff, спрямовану на виявлення першопричин бездомності та способи її усунення.

«Бездомність – це не просто проблема затоки Сан-Франциско – прим. ред.). Вона зачіпає всі громади в Каліфорнії. Наш штат, як і країна, в цілому можуть витягти з цієї ініціативи величезну користь. Марк і Лінн були лідерами в цій області, та їх внески допоможуть нам знайти кращі рішення цих проблем і впорядкувати життя багатьох безхатьків», – прокоментував губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

Справа в тому, що на сьогоднішній день Марк Беніофф є одним з найбільших роботодавців у Сан-Франциско. Що таке безробіття і, як наслідок, бездомність він знає не з чуток. Наприклад, в минулому році він почав пропонувати владі підвищити податки більш заможним компаніям, а на отримані гроші вирішувати проблеми бездомності. Серед місцевих мешканців такі пропозиції знайшли широкий відгук, і зараз все залежить від рішення суду.