У Черкасах по-звірячому побили відомого журналіста

Черкаського журналіста Вадима Комарова жорстоко побили. Він знаходиться в реанімації третьої міської лікарні Р. Черкас.

За інформацією власних джерел місцевого видання «Прочерк», Вадим Комаров знаходиться у вкрай важкому стані. Побитого журналіста з розбитою головою сьогодні близько дев’ятої години ранку побачили перехожі просто на вулиці на перехресті Надпильнои і Небесної Сотні. Вони й викликали «швидку».

«Необхідна допомога всіх світил медицини та молитва за його здоров’я. Гарантії 50 на 50 «, — написала в соцмережі Світлана Комарова.

Вадим Комаров в своїх публікаціях не раз порушував дуже гострі теми. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час — про обставини п’яного бунту в Черкаській колонії №62. Серед інших тем публікацій Комарова — розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. У 2016 році журналіста намагалися застрелити.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко підтвердив, що побитий журналіст перебуває у важкому стані.

«Зараз Вадим знаходиться в реанімації в дуже важкому стані. Журналіст часто порушував резонансні теми, реально дратував багатьох в Черкасах, хто мав велику владу і великі гроші …. Сподіваємося на професійну роботу лікарів-реаніматорів, а правоохоронці належним чином розслідувати черговий акт грубої атаки на журналістів. Б’ють одного, а безкарністю намагаються залякати всіх …», — написав він.