Казанський: Немає такого божевілля, яке не може відбутися в Луганську

У Луганську будівля університету перетворили в фальшивий Рейхстаг та імітували його штурм. А потім на фоні цього Рейхстагу імітували битву «Беркута» з активістами Майдану. Причому найбільше це нагадувало не Майдан, а події весни 2014 року, коли по Луганську ці ж самі тіпочки в масках і бігали, і били співробітників МВС зі щитами.

Люди, які ненавидять Майдан, самі добровільно відтворюють Майдан у себе в місті, вбираються в активістів Правого Сектора і «б’ють» ряжений «Беркут».

У місті, який пережив обстріл і загибель людей в 2014 році, радісно розігрують стрілянину і вуличні бої.

На словах – ЛНРовцы за мир. В реальності – мілітарна шизофренія. Мало бойових дій на фронті. Потрібно ще погратися у війнушку, підвищити угар насильства і дичини.

Воістину, немає такого божевілля, яке не може відбутися в Луганську.