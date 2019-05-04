Голова Нацради Юрій Артеменко подавши у відставку

Голова Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко подавши у відставку.

Про це Артеменко заявив у своїй заяві, оприлюдненій на сайті Нацради.

Він назвав дві причини – втома від постійного стресу та пропозиція іншої роботи. “Термін моїх повноважень, як члена Національної Ради, завершується у липні. Проте сьогодні, за два місяці до його закінчення, я прийняв рішення подати у відставку і піти з посади.

Причини дві. По-перше, проста людська втома – протягом 5 років в постійному стресі працювати щоденно, з 10 -12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла самє в цею годину, перейти на іншу роботу”, – заявив Артеменко.