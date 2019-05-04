Суддя Господарського суду Київської області Тарас Карпечкин: з клеймом корупціонера

Робота в держструктурах, особливо в реаліях України, вважається недостатньо оплачуваною. В правоохоронних органах, адміністрації і також судах зарплата не така вже велика. Однак, якщо поглянути на майно суддівських або прокурорських сімей, ми бачимо регулярно оновлювані квартири, будинки, автомобілі.

Це породжує логічні запитання. Знайомтеся, суддя Господарського суду Київської області — Тарас Петрович Карпечкин.

Тарас Петрович трудову кар’єру розпочав в 1995 році в юридичному відділі Донецького відділення Фонду держмайна. Згодом працював у кількох комерційних банках і на підприємстві «ТНК-Україна». Став суддею в 2005 році, коли Указом Президента був призначений у межах п’ятирічного строку в Господарський суд Київської області. Після завершення каденції, а саме в 2010-му, Верховна Рада переобрала Карпечкина на необмежений термін. З тих пір і до завершення масових акцій протесту на Майдані займав адміністративну посаду — заступника голови суду. Отже, Тарас Петрович здійснює правосуддя вже 14 років.

У 2016 році відносно громадянина з ПІБ Карпечкин Тарас Петрович патрульні составилипротокол про адміністративне правопорушення за водіння в нетверезому вигляді: «невиразна мова, тремтіння пальців рук, запах алкоголю з порожнини рота». У присутності двох свідків порушник відмовився від проходження медичного огляду.

У залі суду Тарас Карпечкин провину не визнав і пред’явив довідку з лікарні, де медики не побачили ознак сп’яніння. Зазначимо, що пригода сталася 14.09.2016 року о 00.10 годині. Документ датований тим же днем. Тому цілком ймовірно, що винуватець міг піти за довідкою і після «вивітрювання» алкоголю.

Однак суддя Дніпровського райсуду Києва Оксана Бірса провадження у справі закрила. До речі, особа, чиє ім’я повністю збігається з ім’ям судді, керувала автомобілем «Toyota», який не вписаний у відповідну декларацію.

Як це часто буває, Тарас Карпечкин відбувається суддівської родини. Батько, Карпечкин Петро Феофанович, був суддею Верховного Суду України, але в 2010 році пішов у відставку. На цьому судді в сім’ї Карпечкиных не закінчуються. Чоловік рідної сестри Карпечкина — Мальцев Дмитро Олександрович є суддею Шевченківського суду. Києва. До речі, Мальцев Д. А. належить до суддів Майдану, оскільки засуджував протестувальників за поїздку в Межигір’я Януковича.

Ми проаналізували декларації Тараса Карпечкина за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 і 2018 роки. Якщо підсумувати офіційні доходи, за вказаний період його прибуток склав 2,3 млн грн, з яких 750 000 грн — подарунок від батька Карпечкина Петра Феофановича. В готівки суддя зберігає 1,2 млн грн і 25 000 дол. США.

Суддя ще недавно проживав з дружиною Карпечкиной Тетяною Вікторівною, але в грудні 2017 року розлучився і припиняє її декларувати. З декларацій до 2017 року випливає, що дружина не приносила дохід у сімейний бюджет, хоча і була зареєстрована підприємцем, і тільки в 2012-му у неї було 80 000 грн прибутку.

На Тараса Карпечкина не зареєстровано жодного об’єкта нерухомості. Згідно декларації за 2018 рік, він користується будинком і земельною ділянкою в Васильківському районі Київської області. Площа маєтку 322,6 м2, і суддя там проживає сам.

Спочатку маєток належало дружині Тетяні Карпечкиной, його вона придбала в 2007 році в іпотеку за 286 800 дол США. На той момент їй було всього 26 років. Хто ж молодій дівчині, яка на той момент навіть не зареєструвала підприємництво, зважився відкрити кредитну лінію? Не зрозуміло, як і за чий рахунок погашена цю заборгованість. У декларації за 2012-2014 роки відображено погашення дружиною близько 80 000 грн. У 2015 році погашення кредиту судді у розмірі 225 000 грн. іншому банку. А з 2016 року ні у дружини, ні у судді вже немає ніяких фінансових зобов’язань.

У вересні 2017 року відбувся поділ майна подружжя, логічне при розлученні. Але вже через два тижні обидві частини приватного будинку за договором дарування перейшли батькові Карпечкіну Петра Феофановича, що вже дивно.

Зараз у будинку площею 322,6 кв. м суддя живе в самоті. Принаймні, про це говорить його майнова декларація. Ось як виглядає особняк з висоти:

Тетяна Карпечкина згідно з реєстром юридичних осіб з 2012 року є директором єдиного ТОВ «Вірю Груп», яке торгує нерухомістю, але не має зареєстрованих об’єктів. За підсумками 2013 року юрособа працює у збиток.

У 2012 році, коли Тетяна Карпечкина стала директором, засновники ТОВ «Вірю Груп» зайшла кіпрська компанія RIDONEL TRADING LTD. Остання заснована теж у 2012-му, мала 1000 євро статутного капіталу та адреса масової реєстрації. Цю інформацію ми отримали з відкритого реєстру юридичних осіб Кіпру.

RIDONEL TRADING LTD заснувала інша кіпрська фірма — HAMERVATE LIMITED, яка надає послуги по реєстрації юридичних осіб на території Кіпру. Компанією володіє кіпріот, ім’я якого важко вимовити, а ще важче запам’ятати. Отже, RIDONEL TRADING LTD має номінального утримувача:

До речі, нещодавно Тетяні Карпечкина подарували частину ділянки і будинку в Києві площею 280 кв. м.

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А пам’ятаєте подарунок в 750 000 грн Тарасу Карпечкіну від батька? Так от, як з’ясувалося, Карпечкин Петро Феофанович в період з 2013 по 2015 рік офіційно заробив менше, ніж подарував. Про це повідомляє Громадська рада чесноти з посиланням на досьє судді.

Щодо майна, то, крім уже згаданого подарованого будинку, на Петра Феофановича зареєстрована столична квартира в новобудові, ймовірно, приватизована службова.

З будинку в суд Тарас Карпечкин з 2017 роки їздить на автомобілі Nissan Leaf, який належить його матері Карпечкиной Валентині Іванівні. На пенсіонерку також записана Toyota land cruiser 200 Відомо, що в середині 2000-х Карпечкина проживала в Донецьку і не мала зареєстрованого місця роботи.

У суддівському досьє судді Карпечкина значну частину займають скарги на нього. Проте, за що скаржилися на суддю, встановити неможливо — весь текст скарг і додатків до них повністю прихований. Це наслідок останніх змін, які впровадила Вища кваліфікаційна комісія, згідно з яким більшість важливою для аналізу суддів інформації зникло з усіх суддівських досьє. Громадська рада чесноти зробив про це окрему заяву з вимогою виконати закон і припинити приховувати дані суддівських досьє. Однак Комісія повністю проігнорувала цю вимогу і продовжує ховати інформацію про суддів.

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Тарас Карпечкин — один з тих, хто ще не проходив перевірку у Вищій кваліфікаційній комісії. Однак на сайті Комісії вже є інформація про його запланованому співбесіді на 8 травня. Чи вдасться йому переконати колегію у своїй чесноти? Цілком ймовірно, там вже неодноразово дозволяли вершити правосуддя кандидатам з сумнівною репутацією. Один з них — суддя Андрій Трубніков, в якого під час співбесіди навіть не запитали про маєток тещі.

Дана інформація буде офіційно передана в Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції.