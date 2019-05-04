Уляна Супрун розповіла про переваги інтервального голодування

Практика голодування, завдяки якому організм очищається від шлаків, і яка отримала наукове підтвердження і Нобелівську премію з медицини, може бути корисною не тільки протягом одного дня на рік, під час посту.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, білки, які неправильно “згорнулися”, старі органели, віруси і бактерії, які могли поглинути клітини імунної системи, потрапляють в лізосоми і піддаються знищенню. Цей процес називається аутофагия — тобто «самопоїдання».

Аутофагия відбувається в тілі постійно, але мляво, і активує її ряд факторів, серед яких — голодування, обмеження калорій і фізичні навантаження.

Крім того, аутофагия і голод, який запускає її, виявилися ефективними в полегшенні хвороб, пов’язаних із запаленням, серцево-судинних, нейродегенеративних та метаболічних хвороб, ожиріння і раку, уповільнення старіння і збільшення тривалості життя.

Аутофагия допомагає знищувати мієлоїдний бляшки в нейронах при хворобі Альцгеймера. Періоди голодування допомагають нормалізувати вагу і баланс холестерину.

Обмеження калорій — це модна і науково обгрунтована дієта. Для кращого запуску аутофагії голодування повинне тривати протягом 18-24 годин. Тобто для “очищення клітин від шлаків слід робити розвантажувальний день або пропускати вечерю і сніданок.

Можна їсти тільки в певний період дня: наприклад, з 11 години до 18-ти. Іншими шляхами “обмеження калорій” є підхід, коли людина харчується як завжди, але влаштовує дні дуже обмеженого споживання їжі. Популярний варіант 5 х 2, коли чоловік п’ять днів харчується як завжди, і два дні споживає не більше 500-600 ккал.

Уляна Супрун підкреслила, що існують і протипоказання до інтервального голодування. Голодувати і тренуватися одночасно не варто. Можливо запаморочення і дуже низька ефективність тренувань. Особливо це стосується бігу і плавання.

Також несумісні з голодуванням діабет 1 і 2 типу, адже введення інсуліну на тлі голоду може критично знизити рівень цукру в крові.

Вагітним жінкам також не варто голодувати, а дотримуватися повноцінного, хоч і не надмірне харчування.