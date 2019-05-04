Реєстрація в системі «Меркурій»: плюси і проблематика

Впровадження системи електронного документообігу у багато сфер діяльності виправдовує себе, спрощує діяльність приватних підприємців і великих компаній. Це стосується і організацій, зайнятих у сфері торгівлі продуктами харчування. З кінця грудня 2016 року обов’язковою вимогою для ряду фірм є реєстрація в системі «Меркурій». Це спеціалізоване програмне забезпечення для компаній, що продають продукти харчування (морозиво, молоко і м’ясо, напівфабрикати і консерви, сосиски і ковбаси, соуси і супи). ФГИС «Меркурій» потрібно, якщо ви реалізуєте продукцію, підконтрольну Госветнадзору. Без реєстрації у системі не вийде закуповувати товари, укладати договори з постачальниками, працювати в торгівлі. Відсутність особистого кабінету веде до накладення штрафних санкцій. Перехід на «Меркурій» необхідний для здійснення державного контролю за обігом продукції тваринництва, забезпечення її безпеки для кінцевого споживача. Багато підприємці сприймають ФГИС як додаткову проблему, але відповідальним працівникам не потрібно боятися реєстрації в системі, яка має свої переваги.

Позитивні особливості: що дає «Меркурій»

Інформаційні технології поступово впроваджуються в різні бізнес-сфери і процеси, полегшуючи управління великими підприємствами і організаціями. Реєстрація в описаній системі має такі плюси:

мінімізація людського участі при формуванні звітності, виключення помилок і неточностей;

економія часу і ресурсів за рахунок автоматизації документообігу, обліку кількості реалізованої продукції;

отримання доступу до єдиної інформаційної системи з будь-якої точки світу в режимі онлайн;

спрощення процедури оформлення ВСД.

З першого липня 2018 року компанії повинні працювати під ФГИС «Меркурій», якщо планують і далі займатися обігом тваринницької продукції. Процес реєстрації не ускладнений оформленням об’ємного пакета документів, але вимагає часу, як і інші операції в державних органах влади. Подача заяви у Россільгоспнагляд, очікування схвалення заявки, отримання доступу — у кожної організації ці етапи віднімають певний час. Все залежить і від того, коли представники фірми звернулися в уповноважені органи. ІП і юридичні особи можуть звернутися до фахівців, щоб швидше отримати доступ до системи і уникнути штрафів.