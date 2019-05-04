Помпео: влада у Венесуелі захопив російсько-кубинський тоталітарний картель

В даний час тисячі кубинських і сотні російських агентів взяли під контроль органи безпеки Венесуели, контролюють напрями політики уряду країни, заявив держсекретар США Майкл Помпео.

«Ми можемо почути заяви щодо того, що нам не слід допускати (іноземного) вторгнення до Венесуели, проте воно вже відбулося. Кубинці вторглися туди якийсь час назад, зараз за ними пішли росіяни. Число кубинців тільки в структурах безпеки Венесуели обчислюється тисячами, росіян там сотні, якщо не більше, — цитує Майкла Помпео Newsru. — Це люди, які насправді контролюють, в якому напрямку рухається Венесуела».

За його твердженням, «потужний апарат сил безпеки Куби захищає Мадуро (президент Венесуели Ніколас Мадуро — ред.) там, де він ховається».

Майкл Помпео зазначив, що кубинці «проникли до Венесуели глибоко». «Вони контролюють економіку, розграбували країну. Вони зажадали, щоб Венесуела надавала Кубі знижку на нафту протягом багатьох років, завдаючи шкоди венесуельському народу», — заявив держсекретар.

За його словами, «росіяни теж присутні там, в основному, захищати свої економічні інтереси».

«Америка також глибоко зацікавлена в тому, щоб країни, ворожі США, які бажають поставити Америку небезпеки, такі країни, як Куба і Росія більше не мали опорного пункту буквально в сотнях миль від наших берегів, — підкреслив Помпео. — Я не хочу заглиблюватися в деталі, але є у них можливість отримувати інформацію про те, що відбувається тут, в США, використовувати цю площадку, щоб загрожувати американцям — це щось просто неприйнятне, це повністю суперечило б інтересам США».

Помпео знову зазначив, що Вашингтон не виключає можливості військової інтервенції до Венесуели. За його словами, США могли б піти на це, якщо «не знайшли іншого виходу».

У середу, 1 травня, держсекретар США Майк Помпео заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що Вашингтон не виключає можливість військового варіанту вирішення кризи у Венесуелі, однак воліє варіант мирної передачі влади в цій країні.

У тому ж ключі висловився і президент США Дональд Трамп. «Це просто жахлива ситуація… Ми розглядаємо всі варіанти. Ми хочемо допомогти людям…», — сказав він, описуючи політичне і соціально-економічна криза в Венесуелі.

30 квітня у Венесуелі група військових виступила на боці лідера опозиції Хуана Гуайдо, після чого в країні відновилися масштабні антиурядові виступи. Під час маніфестацій, що супроводжувалися сутичками з силовиками, тільки в столиці країни постраждали не менше 80 осіб. Також загинула від поранення в голову 27-річна дівчина. За даними неурядових організацій, за два дні було затримано понад 200 учасників протестів.

23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше Верховний суд анулював, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. У той же день тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися учасники Групи Ліми (за винятком Мексики), Організації американських держав, ряд інших країн.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. В підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.