Колишнього начальника охорони Лукашенка звинуватили у хабарі від росіян

Він допомагав російської компанії просувати інтереси в країні.



Слідче управління КДБ Білорусі звинуватило колишнього начальника охорони президента країни Олександра Лукашенка у співпраці з російською компанією.

Екс-заступник секретаря Ради безпеки Білорусі Андрію Втюрину пред’явили звинувачення в отриманні хабара від російської компанії. Однак, від якої саме компанії була хабар у відомстві не уточнили. Втюрін був затриманий у п’ятницю, 3 травня.

Відзначається, що Втюрін допомагав російської компанії просувати її власні інтереси в країні.

“Напередодні він був затриманий на місці злочину при отриманні 148,6 тис. доларів США від представника російської комерційної структури “Р” за сприяння в просуванні її інтересів в Республіці Білорусь”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, КДБ затримала і представника компанії. Обидва обвинувачених визнали свою провину. Зараз вони перебувають під вартою.

У посольстві РФ також поки не називають ім’я затриманого представника компанії.