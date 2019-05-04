Надя Дорофєєва повернулася в улюблений Дубай

Відома українська співачка, солістка групи “Время и Стекло” Надя Дорофєєва часто радує шанувальників новинами свого творчого життя в соціальній мережі Instagram. Останнім часом шанувальники помітили, що Надя захопилася експериментами з волоссям і пошуками власного стилю. І те, й інше в неї чудово виходить.

Нещодавно артистка опублікувала в Instagram миле селфі, на якому позує, очевидно, в готельному номері в Дубаї. На знімку Дорофєєва позує в білому вбранні і з кумедним виразом обличчя – вона як би підморгує своїми шанувальниками в камеру. Волосся Наді розпущене і трохи розпатлане, таке враження, що вона тільки що прокинулася, але при цьому на її обличчі досить яскравий макіяж.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 1 Май 2019 в 9:01 PDT

У підписі до фотографії Надя Дорофєєва написала: “Та кАроче”. Геолокація до фотографії свідчить про те, що вона була зроблена в Дубаї. А саме там зараз проходить російський фестиваль “ЖАРА”, який позиціонується як міжнародний, але заснували його російські зірки. За даними російських ЗМІ, українська група “Время и Стекло” заявлена на фестивалі, як і співачка Maruv.

Шанувальники популярної артистки не пройшли повз і почали активно коментувати нову публікацію свого кумира. Фани в захваті від образу Наді на “ранковому” селфі, співачку засипають компліментами в коментарях, а деякі розпитують артистку про фестиваль “ЖАРА”.

: znaj.ua

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