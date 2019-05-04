Обами зніматимуть фільми для Netflix (фото)

Колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель підписали з Американським стрімінговим сервісом Netflix контракт на виробництво серіалів та фільмів, повідомляє Rolling Stone.

Продакшн-компанія Higher Ground Productions, яку заснувало подружжя, готує сім проектів спільно з Netflix. Серед них документальні стрічки, художні фільми та серіали.

Проекти покажуть ключові цінності компанії: стійкість, рішучість, єдність та надію, пише видання.

Акцент будуть робити на історіях, які мотивують до змін.

“Ми створили Higher Ground для того, щоб скористатися силою сторітелінгу. Саме тому ми з нетерпінням чекаємо на реалізацію цих проектів”, – сказав екс-президент.

“Торкаючись тем расової і класової приналежності, ми віримо, що кожна з цих ініціатив не лише розважатиме, а й слугуватиме джерелом освіти, зв’язку і натхнення для всіх нас”, – додав він.

: bbc.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.