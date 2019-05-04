Мураєв звернувся до Зеленському з вимогою зупинити конфлікт на сході

«Війна повинна бути закінчена, і це залежить від вас», — з такими словами звернувся народний депутат, лідер партії «Наші» Євген Мураєв до Володимиру Зеленському.

На думку політика, новому президенту слід вислухати всі сторони конфлікту та ініціювати прямі переговори.

У той же час він зазначив, що поки позиція новообраного президента щодо розв’язання конфлікту на сході є точною калькою з того, що пропонував Петро Порошенко протягом останніх п’яти років, а це означає продовження війни, тоді як люди, які проголосували за Зеленського, вірять у нього, сподіваються на зміни і вважають, що «темні часи залишилися позаду».

«Пам’ятайте, набагато легше погасити світло всередині, чим розвіяти темряву навколо. Хотіли в історію? Дійте», — заявив Мураєв.