Зеленський прибув до Ради з пропозицією: про що мова

Переможець президентських перегонів в Україні Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради України для зустрічі з керівниками фракцій.

Він повідомив, що запропонує народним депутатам проголосувати за проведення інавгурації 19 травня, передає «Інтерфакс-Україна». Приїхав новообраний президент у супроводі кількох осіб, серед яких його бізнес-партнер Сергій Шефір.»Ми будемо пропонувати 19 травня. Це найголовніше питання, і ми з нього почнемо», – сказав він журналістам.

Він додав, що крім питання інавгурації може відбутися діалог з представниками депутатського корпусу за іншим нюансам. «Можуть бути також різні зустрічі, окремі зустрічі. Але спочатку ми домовилися провести цю першу зустріч, і хоча б про щось вже домовитися», – підкреслив новоспечений політик.

Перед цим Зеленський провів зустріч зі спікером Верховної ради Андрієм Парубієм, під час якої також обговорювалася ця тема.