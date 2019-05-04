Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися спільними знімками з поїздки по Європі

Зіркова пара вирушила на відпочинок.

Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивали в Європі. Подружжя побували в Італії, а тепер відправилися в Швейцарії. В мікроблогах зірок з’являються спільні знімки з подорожі.

«Тоскана, зустрічай 🙂 почнемо з Кьянті. Давно збиралися в цей прекрасний італійський регіон. Винокурні, маленькі містечка і бонусом — дорога з Флоренціі до Сієни через Кастеліно ін Кьянті вважається найкрасивішою в Італії, всі зніму в сторіс 🙂 PS Ботічеллі надихався саме цими полями, коли писав свою Весну», — написала у своєму мікроблозі Осадча.