Йшов зустрічати на вокзал: Під Києвом школяра збив потяг, в якому їхала його мама

У Бородянському районі на залізничній станції Клавдієве підліток переходив колії у невстановленому для цього місці в навушниках, що спричинило наїзд електропоїзди на нього.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Поїзд напрямком Київ-Малин, під’їжджаючи до станції Клавдієве, наїхав на 17-річного хлопця. Ним виявився учень 9-го класу Клавдіївської середньої школи. Хлопець йшов зустрічати свою маму, яка по нещасливому збігу обставин повинна була приїхати саме цим поїздом. Підлітка в непритомному стані з пошкодженням черепа та переломом стегна доставили у Бородянської лікарні. Зараз хлопець знаходиться в реанімації.