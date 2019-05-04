Німецька поліція закрила найбільший наркомагазин в «даркнете»

Організатори роботи сайту арештовані.



Поліція Німеччини закрила один з найбільших у світі нелегальних онлайн-маркетів – сайт Уолл-стріт маркет (WSM).

Прокуратура повідомила, що сайт дозволяв вести торгівлю наркотиками, викраденими даними, підробленими документами і шкідливим програмним забезпеченням.

Його називали частиною так званої Darkweb, сфери Інтернету, яка недоступна через основні пошукові системи.

Троє підозрюваних у причетності до діяльності сайту арештовані. Це – чоловіки у віці 22, 29 і 31 рік.

До викриття мережі були залучені Europol, ФБР і поліція Нідерландів.

Повідомляється, що під час операції були конфісковані комп’ютери, що використовуються для управління ринком, понад 550 тисяч євро готівкою, 1 млн євро в криптовалютах Bitcoin і Monero, а також кілька транспортних засобів.

За даними правоохоронців, зашифрована платформа мала понад 1 млн облікових записів клієнтів, 5 тисяч зареєстрованих продавців і більше 60 тисяч пропозицій про продаж.