У Києві на Кардачах перехожі знайшли 25-річного хлопця повішеним у лісі

У суботу, 4 травня, у Києві неподалік від Чоколівського бульвару був виявлений труп хлопця. Тіло знаходилося в зеленій зоні парку «Супутник». Страшну знахідку виявив чоловік, який вигулював собаку.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 09:45. Про це стало відомо на місці події.

За попередньою інформацією, місцевий житель вигулював собаку в парку і побачив повішеного людини. Чоловік негайно викликав медиків і поліцію. На жаль, лікарям залишалося лише констатувати смерть.

Мотузка була прив’язана до дерева. Очевидці стверджують, що за кілька годин до цього бачили хлопця живим. Він йшов по вулиці з кількома людьми.

Відомо, що родичі хлопця шукали з учорашнього дня. При померлого були виявлені документи та особисті речі. Йому було 25 років. Що стало причиною такого вчинку — невідомо. На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з’ясовують правоохоронці.