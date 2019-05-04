У Казахстані жінка вперше зареєстрована кандидатом у президенти

ЦВК Казахстану вперше в історії країни зареєстрував жінку кандидатом у президенти, повідомляє . Ним стала депутат мажилісу (нижньої палати) парламенту від партії «Ак жол» («Світлий шлях») Данія Еспаева.

Їй 58 років. Вона є економістом за фахом і довгий час працювала в банківській системі. Депутатом Еспаева стала в 2016 році.

Раніше Центрвиборчком Казахстану зареєструвала в якості кандидатів у президенти чинного главу республіки Касим-Жомарта Токаєва, письменника Садыбека Тугела і голови територіального об’єднання профспілок Західно-Казахстанської області Амангельди Таспихова.

У 2015 році дві жінки заявляли про бажання брати участь у виборах глави держави. Однак ні Лиману Койшиева, ні Айгуль Утепова не дійшли до етапу реєстрації кандидатами. Койшиевой не вдалося зібрати необхідної кількості підписів, а Утепова відкликала заяву.

Очолював Казахстан майже 30 років Нурсултан Назарбаєв склав повноваження в кінці березня. Главою держави став Касим-Жомарт Токаєв, який раніше керував сенатом (верхньою палатою парламенту). Дострокові вибори президента Казахстану призначені на 9 червня. На пост висунуто сім кандидатур.