Hyperloop від міністра Омеляна виявився міфом

Огильчин відомий тим, що створює компанії, які, за його словами займаються інвестиціями на суми в мільярди доларів

Міністр інфраструктури Володимир Омелян планує впроваджувати в Україні проект Hyperloop спільно з компанією Octogonal Corporation «місцевого божевільного» Івана Огильчина. Про це повідомляє економіст, голова Українського товариства економічних свобод Мар’ян Заблоцький.

Омелян ще з 2018 року «піарить» Octogonal Corporation, яка нібито працює в Мексиці над будівництвом тунелю. Однак, на думку Заблоцького, це не можливо, так як компанія взагалі не пов’язана з цими технологіями.

Економіст розповів, що працював з Огильчиным в одній фінустанові ще кілька років тому, і ще тоді переконався, що він здатний сприймати реальність, постійно називає себе фахівцем різних сфер діяльності, поширюється про вигаданих проекти, анонсує великі угоди і відкриття нових офісів за кордоном, при цьому, з роками ця його особливість тільки прогресує.

Крім того, Огильчин відомий тим, що створює компанії, які, за його словами займаються інвестиціями на суми в мільярди доларів, після чого вони швидко закриваються, але тут же відкриваються нові такі ж.

В цілому ж Огильчин не уклав жодної угоди і у колі інвесторів банкірів іменується не інакше як «клоуном».