Нідерланди екстрадували у США українця, звинуваченого у кіберзлочини

Нідерланди екстрадували у США українця Олексія Іванова, обвинуваченого в кіберзлочинність.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на прес-службу американського Міністерства юстиції.

Чиновник з кримінального відділу Мін’юсту Брайан Бенчковски, а також прокурор США в окрузі Нью-Джерсі Крейг Карпенито повідомили, що 31-річний громадянин України Іванов разом з поддельниками з 2013 по 2018 роки встановлював на комп’ютери шкідливе програмне забезпечення за допомогою онлайн-реклами.

Іванову висунули звинувачення в змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів, звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів та звинувачення в шахрайстві з використанням комп’ютера.

Українця заарештували 19 листопада 2018 року. Його екстрадували в Штати 2 травня, де він постане перед судом штату Нью-Джерсі в місті Ньюарк. Відзначається, що він був затриманий без права внесення застави.