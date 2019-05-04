Розмитнені «евробляхи» позбавляють від накладених раніше штрафів

Неоплачений штраф за порушення строків перебування в Україні у судовому порядку може бути скасований, оскільки автомобіль був належним чином розмитнений і в скарбниці сплачено добровільний внесок у розмірі 8 500 грн.

Як стало відомо, митна служба наклала штраф 29 серпня на громадянина за статтею 470 Митного кодексу в розмірі 8500 грн за порушення строків перебування на території України верб режимі «транзит». В січні, після прийняття нового закону про пільгового розмитнення, цей громадянин сплатив усі необхідні внески і офіційно розмитнив автомобіль.

Крім того, громадянин у судовому порядку подав в суд Дніпровського району на оскарження штрафу. На процесі суддя зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 58 Конституції україни, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. У результаті суд зробив висновок, що громадянин звільняється від адміністративної відповідальності і скасував постанову митниці про накладення штрафу.

Таким чином, водії, які отримали митні штрафи за порушення термінів перебування автомобіля в режимі транзиту і надалі растаможившие свої машини і сплатили добровільні внески мають право на захист у судовому порядку.