Зеленський приготував відповідь на провокацію Путіна з паспортами

Переможець президентських перегонів в Україні Володимир Зеленський приготував відповідь на провокації Росії з видачею своїх паспортів жителям ОРДЛО.

Про це він розповів журналістам перед зустріччю з головами фракцій Верховної Ради. За його словами, у нього є пропозиції до нардепів з цього приводу.

«Готуємо. У нас є кілька ходів, скажімо так. Ми в цьому повинні бути креативними, швидкими і розумними, такими, якими ми є. Тому ми будемо готувати і потім покажемо все. Я вийду і розповім – секретів немає», – підкреслив Зеленський.