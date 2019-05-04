В’ятрович пояснив, чому він проти вихідного 9 травня

В інтерв’ю телеканалу ZIK голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович висловив думку, що в нашій країні вихідним днем потрібно зробити саме 8 травня, оскільки це означатиме, що українці готові відзначати завершення Другої світової війни разом з Європою.

«На жаль, до сьогоднішнього дня не було прийнято, з моєї точки зору, вкрай важливе рішення – це перенесення державного вихідного з 9 травня — День Перемоги над нацизмом на 8 травня — День пам’яті та примирення», — визнав він.

Керівник Українського інституту національної пам’яті вважає, що вихідним днем повинно стати 8 травня, так як це підкреслить, що Україна готова відзначати завершення Другої світової війни разом з Європою.

«До того ж, ми розуміємо, що 9 травня як вихідний — це чудова можливість для різного роду провокацій. Хочу нагадати, що раніше 7 листопада — день Жовтневого перевороту 1917 року в якості вихідного був чудовою можливістю для різних «червоних» провокацій. Проте всі вже забули, що раніше в цей день також була напружена ситуація і посилена увага правоохоронців», — сказав В’ятрович.

