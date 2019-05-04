Зеленський сказав, що будуть ходи проти Росії через видачі паспортів

Нинішній лідер України Володимир Зеленський готується до відповідних заходів проти Росії.

Президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким жителі ДНР і ЛНР можуть спрощено обзавестися російським паспортом. Як тільки рішення вступило в силу, за російськими паспортами скупчилися величезні черги. До речі, паспорт РФ не позбавляє його власника українського. Однак заступник міністра з питань “тимчасово окупованих” територій Юрій Гримчак пропонував покарати громадян, які мають російський паспорт. Як? Відібрати український паспорт. Поки ця ініціатива зависла в повітрі, але тим не менш, Гримчак заявив про те, що уряд без праці “вичислить” тих, хто отримав російський паспорт.

Таке рішення Путіна не залишиться без уваги нового лідера України. Володимир Зеленський обіцяє відповісти креативно і швидко. Як повідомив нинішній президент України, “секретів ніяких немає”, але які саме ходи будуть використані не розповів. Нинішній президент України обіцяє розкрити всі карти як тільки завершиться підготовка відповідних заходів.