У Раді хочуть скасувати кримінальну відповідальність за смертельні ДТП

Депутати хочуть спростити життя водіям. У парламенті зареєстрований законопроект, який пропонує звільняти автомобілістів від кримінальної відповідальності за ДТП з тяжкими наслідками, яке сталося з-за поганої дороги або з вини іншої людини.

Зараз же, незалежно від того, чи була яма на дорозі, або на трасу в недозволеному місці вискочив пішохід, водій автоматично вважається винним. І йому загрожує серйозний термін, до 8 років навіть у тому випадку, якщо він не порушував правила дорожнього руху.

Які тонкощі нового проекту закону і що важливо знати — в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Новий закон допоможе водіям отримати компенсацію;

Найчастіше аварії відбуваються з вини пішоходів, але відповідальність несе водій;

Долю водія вирішує експертиза, дані якої можуть і підтасувати.

Аварії з-за пішоходів

Багато адвокати вважають законопроект правильним. «Особливо це стосується ДТП з пішоходами. Зараз водій відразу ж призначається винним. І вже сам повинен доводити протилежне. І навіть якщо йому це вдасться і відповідальність з нього знімуть, то отримати компенсацію, наприклад, з винної пішохода йому не вдасться», — вважає адвокат Андрій Вареник.

Юристи кажуть, що дуже багато аварій у нас трапляється саме з вини пішоходів, які примудряються перебігати восьми смугові траси в недозволеному місці, ігноруючи пішохідні переходи.

А от щодо поганого покриття і ям на дорогах, з-за яких так само відбуваються аварії, то зараз існує адміністративна відповідальність для комунальників, за якими закріплені ділянки доріг.

«Так само до відповідальності можна притягнути і іншого водія, через якого сталася аварія», — говорить Вареник.

Закон був потрібен давно

Адвокат по ДТП Вадим Володарський вважає, що подібний законопроект потрібно було прийняти давно. «У правилах дорожнього руху є пункт 12.3, який говорить про те, що водій у разі виникнення небезпеки або перешкоди, повинен вжити заходів для безпечного об’їзду або гальмування аж до зупинки.

Все ніби правильно. Але на практиці, коли водій потрапляє в яму, то все звинувачують його, тому що не вибрав безпечну швидкість, не об’їхав яму, не загальмував перед нею», — каже Володарський.

Смертельна аварія в столиці через пішохода

Правда, уточнює, що серйозні наслідки ДТП з ямами рідкісні. Інша справа пішоходи та водії-порушники.

Експертизу підтасовують

«Водій їде дотримуючись швидкість, знаки, розмітку. Раптом під колеса вискакує пішохід, або хтось виїжджає з другорядної дороги, проїжджає на червоне світло. І у нас починається розслідування з довгим і нудним з’ясуванням, а мав він можливість з технічної точки зору уникнути ДТП. Причому часто ці питання вирішує експертиза. Але в експертизі нерідко вихідні дані підтасовуються, або самі експерти неграмотно на них відповідають», — говорить адвокат Володарський.

В результаті на водія перекладають або частину провини, або всю провину у випадку з пішоходом. Після схвалення того законопроекту з водія відповідальність можуть зняти.

Також адвокат зазначає, що в проекті закону вносяться зміни тільки в ст. 286 КК України. «Необхідно таку ж норму ввести в ст. 124 Кодексу про адміністративні правопорушення. Це стаття про ДТП без постраждалих. Там також поширена ситуація, коли перекладають провину за того, хто створив аварійну ситуацію, на водія», — вважає Володарський.

Хоча юристи відзначають, що через наближення виборів депутати не можуть дійти руки до голосування за потрібний цей проект.