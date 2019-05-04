Опозиція Венесуели домовилася з чиновниками про повалення президента Мадуро, але домовленості зірвалися, — ЗМІ

Всі чиновники, з якими велися переговори, підтримали думку про те, що Мадуро повинен піти з посади президента

Як повідомляється, під час зустрічей в Колумбії, Панамі та Домініканській Республіці опозиціонери змогли домовитися з більшою частиною чиновників уряду Мадуро, у тому числі з міністром оборони країни Володимиром Лопесом Падріні. Всі чиновники, з якими велися переговори, підтримали думку про те, що Мадуро повинен піти з посади президента.

Згідно з інформацією ЗМІ, опозиція досягла угоди про підтримку з міністром оборони Падріні, головою Верховного суду Майкелом Марено і начальником президентської охорони (і за сумісництвом головою військової контррозвідки країни) генералом Іваном Ернандесом, але після повстання групи військовослужбовців 30 квітня генерали і чиновники поспішили оголосити про вірність Мадуро.

Нагадаємо, в травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів, а опозиція бойкотувала вибори.

У січні на тлі масових протестів проти Мадуро голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасово виконуючим обов’язки президента країни.