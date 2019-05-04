Вирізали дві сім’ї з дитиною: у Росії сталося звіряче масове вбивство

У Челябінській області Росії сталося масове вбивство п’ятьох осіб.

Як повідомляє регіональний главк СКР РФ, хтось жорстоко зарізав господаря будинку з цивільною дружиною, чоловіка і жінку, які прийшли до них в гості. Крім цього в приміщенні було знайдено тіло 4-річної дитини також з ножовими пораненнями.

Одна з убитих жінок була повністю роздягнена. Місцеві правоохоронці намагаються встановити причетних до цього страшного злочину.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, господар будинку Марат Ганєєв раніше був двічі судимий.

Пізніше з’ясувалася і особистість можливого вбивці.

Це – 30-річний Ігор Герасимов. Сусіди кажуть, що бачили його цієї ночі біля того самого будинку. Слідчі підозрюють, що причиною трагедії могла стати ревнощі. Колишня дружина Герасимова жила з господарем будинку.

На місці події працювали слідчі та слідчі-криміналісти, а також оперативники. Розслідування кримінальної справи взято на особливий контроль керівника слідчого управління РФ.