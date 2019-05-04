«Зроблю Україну цукеркою»: Ніцой зібралася стати міністром при Зеленском

Письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой зізналася, що взяла б запрошення переможця виборів президента Володимира Зеленського стати міністром культури.

Разом з тим, вона схиляється до думки, що зайняти таку посаду новий глава держави їй все ж не запропонує. Своїми думками з цього приводу вона поділилася в ефірі програми Vox populi на телеканалі ZIK.

«Якщо б Зеленський запросив мене стати міністром культури, то я, мабуть, пішла б. У мене є бачення того, як розвивати нашу Україну. Я дуже мрію не просто повернути наші традиції, а зробити Україну привабливою для іноземних туристів. Якби я була міністром культури, то, Боже мій, мої фантазії так розгулялися, що ми б зробили Україну цукеркою. До нас хлинули туристи. Ми б стали дуже привабливими», — сказала письменниця.

Вона додала, що мріє відновити давні українські традиції. На переконання Ніцой, саме вони зможуть залучити іноземних туристів і прославити Україну на весь світ.

«Я дивуюся, що ми зустрічаємо китайський новий рік, підпалюємо ліхтарики, але свій давній новий рік ми не популяризуємо на весь світ. Адже коли-то українці святкували новий рік весною. Вони виходили в поля, зустрічали жайворонків, водили хороводи. Ми можемо перевести це в сучасну площину. Зустріти в українському стилі новий рік весною — не означає змінити календар. Це означає повернути традиції і показати, як ми це робили. Це було б дуже цікаво для туристів», — переконана письменниця.