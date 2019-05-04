Інавгурація Зеленського: стало відомо, коли назвуть дату церемонії

Верховна Рада України визначиться з пропозицією переможця президентських виборів Володимира Зеленського про дату проведення інавгурації наступного тижня (з 6 травня).

Про це повідомив голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Уточнюється, що точний день буде обрано після обговорення на фракціях.

«Ми обговорювали різні дати інавгурації, є різні думки, дата стане відома на засіданні парламенту, ймовірно, 14 травня», – заявив Зеленський після зустрічі в парламенті з головами фракцій Ради, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я пояснив, що нам потрібно визначитися з датою, тому що йдуть контакти з закордонними гостями, яким теж потрібно зрозуміти свій графік, тому що всі хочуть приїхати до нас, в Україну, для святкування цього серйозного дня», – розповів політик. Він додав, що про розпуск Ради «рано говорити».

При цьому на зустрічі, як повідомив «Інтерфакс-Україна» депутат з фракції «Народний фронт» Андрій Левус, не було голови фракцій більшості «Блок Петра Порошенко» Артура Герасимова і «Народного фронту» Максима Бурбака.

За словами нардепа, фракцію БПП на зустрічі представляв народний депутат Олександр Черненко, «Народний фронт» – перший заступник голови фракції Андрій Тетерук і депутат Антон Геращенко.

Левус зазначив, що на зустрічі з Зеленським було присутнє керівництво Верховної Ради: спікер Андрій Парубій, перший віце-спікер Ірина Геращенко і віце-спікер Оксана Сыроид.

Також на зустрічі були присутні: голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк, голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, співголова депутатської групи «Відродження» Віктор Бондар. Фракцію «Батьківщини» представляв парламентарій Іван Крулько.

Левус додав, що на консультаціях лідерів фракцій і Зеленського не було чинного президента Петра Порошенка і прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Зазначимо, обраний президент запропонував народним депутатам проголосувати за проведення інавгурації 19 травня.

Також Зеленський розповідав, що у нього є пропозиції до нардепів щодо відповіді на провокації Росії з видачею своїх паспортів жителям ОРДЛО.