Поліція відкрила справу після побиття журналіста-розслідувача в Черкасах

Поліція відкрила кримінальну справу у зв’язку з побиттям журналіста Вадима Комарова в Черкасах, особа нападника встановлюється.

Відзначається, що подія сталася близько 9:00 суботи на одній з вулиць в центрі Черкас. “З тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого доставили в лікарню. Особу нападника встановлена”, – сказано в повідомленні. На місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий йшов вулицею, коли на нього напав невідомий чоловік. Зловмисник завдав потерпілому тілесні ушкодження, після чого зник з місця події.

В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. В даний час проводяться заходи щодо встановлення особи нападника та його затримання.