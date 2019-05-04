По Дніпру розгулював чоловік із бойовою гранатою

3 травня поліцейські побачили на вулиці Уральській в Дніпрі чоловіка, який поводив себе вкрай підозріло. Інтуїція спрацювала спрацювала: виявилося, що при собі у чоловіка була бойова граната РГД-5.

Інцидент стався близько 17:00. Про це повідомляє Інформатор.

Затриманий 58-річний чоловік розповів, що знайшов гранату незадовго до зустрічі з поліцейськими і стверджував, що не збирався її продавати. Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу Чечеловского відділення поліції. Чоловіка затримали для з’ясування обставин інциденту.

Довідка: РГД-5 — радянська ручна наступальна граната, яка відноситься до протипіхотних осколковим ручних гранат. Використовувалася переважно у 1954 році.