Романенко: РФ може почати повномасштабну війну з Україною всього за два тижні

Генерал, колишній заступник керівника генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що, при бажанні, Російська Федерація може розгорнути повномасштабну війну з Україною лише за два тижні.

Однак, за його словами, поки Росія не буде йти на такі кроки. Так, Кремль чекає парламентських виборів у нашій країні. Як відомо, цей процес може ще більше посварити українців. Поки ж в Україні тиша, і російський президент Володимир Путін не буде її порушувати. Проте якось підігрівати ситуацію треба. Саме для цього влада Росії і почала видавати російські паспорти жителям тимчасово окупованих територій Донбасу.

До того ж, Ігор Романенко акцентував увагу на тому, що військові дії на Сході України суттєво вдарили по російському бюджету. Приміром, щорічно Росія витрачає на ведення війни з українською державою приблизно 3 мільярди доларів. Ця цифра цілком виправдана. Адже щодня до кордону ворогуючих країн стягується все нова техніка. «Кремль останнім часом постійно нарощує свій бойовий потенціал на кордоні з Україною. Зараз у них зосереджене угруповання військ до 250 тисяч осіб», — говорить Ігор Романенко.