В Україні набули чинності штрафи за використання символіки поліції

В Україні з’явилася адміністративна відповідальність і почали діяти штрафи за незаконне використання символіки та назви Національної поліції України фізичними особами.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У травні вступив в силу закон щодо незаконного використання поліцейської символіки. Відтепер відповідальність передбачена за незаконне використання фізичною особою ознак приналежності до Національної поліції або незаконне використання на транспортному засобі найменування Національної поліції або похідних від нього.

Це торкнеться і написів іноземною мовою. Порушників чекають штрафи від 1700 до 3400 гривень.