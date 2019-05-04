В Одеській обл. затримали фуру з контрабандними цигарками на суму 3 млн грн

Правоохоронці виявили понад 200 коробів цигарок іноземного виробництва без товаросупровідних документів та марок акцизного збору

«Співробітники Служби безпеки України блокували в Одеській області контрабандне ввезення великої партії тютюнових виробів з території однієї з сусідніх держав», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, правоохоронці виявили понад 200 коробів цигарок іноземного виробництва без товаросупровідних документів та марок акцизного збору. Партія тютюнових виробів була незаконно переправлено через кордон на територію Кодимського району для подальшого перепродажу.

За попередніми оцінками, вартість виявлених цигарок складає понад 3 млн грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею «Зловживання владою або службовим становищем» (ч. 2 ст. 364 КК України).

Тривають слідчі дії.