На Донбасі помер український військовий Сергій Шершак

Чоловік був родом з села Тинне, що в Рівненській області, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. Відомо, що він помер під час служби в зоні ООС, у військового обірвався тромб.

«На війні можна загинути з різних причин. Ймовірність загинути там, може, в тисячу разів від тієї, що в мирному житті. Може бути снайперська куля, міна, град… серце, тромб, що завгодно. Сергій загинув тому що обірвався тромб», — йдеться в повідомленні.

Чоловіка поховали сьогодні, 4 травня, на кладовищі у рідному селі.