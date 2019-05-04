У Києві приватний підприємець застрелився у своїй квартирі: тіло знайшла дружина

У суботу, 4 травня, в Києві за адресою проспект Валерія Лобановського, 150 виявили труп чоловіка. Тіло лежало в одній з квартир багатоповерхового будинку. До місця прибули правоохоронці та медики.

Дзвінок на лінію 102 надійшов близько 15:30. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

За попередньою інформацією, мертвого чоловіка у квартирі виявила його дружина. Поруч з тілом знаходився пістолет, а на голові було поранення, імовірно від пострілу.

На жаль, прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть. Відомо, що чоловік був приватним підприємцем. Йому було близько 40 років. Одна з версій поліцейських — самогубство. На місці працювали слідчо-оперативні групи Голосіївського району та головного управління національної поліції. Подробиці інциденту встановлюються.