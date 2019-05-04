Замах на журналіста в Черкасах: потерпілий йшов публікувати докази корупції чиновників

У Черкасах вранці невідомий проломив череп місцевому журналісту-розслідувачу Вадиму Комарову. В лікарню потерпілого привезли з відкритою черепно-мозковою травмою.

Хірурги одразу ж зробили операцію, зараз стан Комарова важкий. Потерпілий перебуває в реанімації у стані коми.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Особи нападників правоохоронці ще не встановили, також немає визначеності з основною версією – з-за професійною чи діяльності вдарили журналіста.

Тим часом колеги Комарова свідчать, що напередодні він анонсував на суботу публікацію плівок, які доводять причетність деяких чиновників Черкас до корупційних схем.

«За його даними, за його інсайдерським напрацювань отримали певні плівки, які вказують на те, що деякі посадові особи Черкаської міської ради, на мою оцінному судженню, доробилися», — пояснив колега потерпілого Валерій Макеєв.