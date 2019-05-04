У Києві зловили і засудили злодія, який знімав автомобільні номери

У Дніпровському районі міста Києва, на вулиці Ентузіастів, був спійманий зловмисник, який вкрав державні номерні знаки з припаркованого автомобіля і на лобовому склі залишив записку, в який msk вказаний номер телефону, на який потрібно відправити гроші для їх повернення.

Про те повідомляє прес-служба поліції Києві.

Крадіїв виявився 34-річний житель Донецької області. Крім того, повідомляється, що слідчі не змогли довести причетність злочинця ще до чотирьох подібних випадків. Суд виніс йому вирок — два роки позбавлення волі з випробувальним терміном півтора року. Це означає, що якщо за півтора року його знову піймають за подібним правопорушенням, то посадять на 2 роки.