Президент призначив нового голову Нацради

Чинний Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенко на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Про це йдеться в указі Президента №187/2019.

«Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» постановляю: призначити Горковенко Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», — йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України.